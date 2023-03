Ci risiamo e il nuovo mese di marzo viene inaugurato con un nuovo SMS PosteInfo in arrivo sui telefoni di tantissimi italiani. L’avviso del tutto fasullo e non certo inoltrato da Poste Italiane include l’alert per un presunto accesso anomalo al conto della vittima di turno, fatto che ha portato alla finta sospensione del conto. Come sempre, l’annuncio è del tutto fake e nasconde un tentativo di truffa da scansare ad ogni costo.

La tipologia di SMS PosteInfo ora di nuovo in circolazione è quella presente nell’immagine di inizio articolo. A dire la verità. le finte comunicazioni in arrivo potrebbero essere anche leggermente diverse ma il tono allarmistico della nota non cambia. L’obiettivo è quello di generare panico nel destinatario del messaggio, portandolo a credere che davvero il suo conto abbia subito un accesso anomalo e proprio per questo motivo sia stato sospeso. Il raggiro, o sarebbe dire meglio la vera e propria truffa, entra in gioco nel momento in cui si visita il collegamento interno alla nota, nella speranza di risolvere la propria situazione e mettere in ordine le cose. Il link fornito non conduce per nulla al reale sito di Poste Italiane ma ad un suo clone abbastanza simile ed è per questo motivo che, fornendo dati e informazioni in qualche form fasullo, questi finiranno nelle mani di criminali del web per essere poi utilizzati illegalmente e a discapito di chi è caduto in trappola.

Poste Italiane ha ribadito più volte la sua completa estraneità a tutti gli SMS PosteInfo di questo genere, invitando tutti i clienti a non lasciarsi allarmare da comunicazioni truffaldine. Sarebbe davvero facile riconoscere messaggi contenenti trappole come quello oggi esaminato da un solo e unico elemento. La presenza di un link esterno da visitare per risolvere una qualche anomalia è senz’altro un chiaro segnale di catena fraudolenta e pericolosa.

