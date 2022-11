Al via la prevendita dei biglietti per Gazzelle allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023. Una la data-evento che vedrà l’artista esibirsi nello stadio romano, il primo in assoluto della sua carriera. La data è quella del prossimo 9 giugno.

I biglietti per Gazzelle allo Stadio Olimpico di Roma sono disponibili da lunedì 7 novembre alle ore 14.00 attraverso i tradizionali circuiti di prevendita: è possibile effettuare l’acquisto online su TicketOne e TicketMaster ma anche nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia. E tantissimi saranno infatti i fan che si sposteranno da tutta la penisola visto che il concerto allo Stadio Olimpico di Roma è per Gazzelle l’unico live del 2023.

Un solo concerto il prossimo anno nel calendario del cantante che debutta negli stadi con una data evento che lo vedrà protagonista nella capitale per una sola serata, quella del 9 giugno.

I prezzi dei biglietti per Gazzelle allo Stadio Olimpico di Roma vanno dai 43,70 euro per le cuve alte fino ad arrivare agli 80,50 euro per un posto nella tribuna Monte Mario Gold. Il Prato non numerato è in vendita a 51,75 euro mentre il Prato Gold è acquistabile a 69 euro e a differenza del precedente settore è posizionato immediatamente sotto il palco (davanti al prato tradizionale).

Un biglietto nei distinti numerati costa 57,50 euro oppure 63,25 euro (alti/bassi) e la tribuna Monte Mario di categoria 1 costa 74,75 euro (69 euro per la categoria 2).

Prezzi biglietti Gazzelle allo Stadio Olimpico di Roma

Prato: 51,75 euro

Orato Gold: 69 euro

Tribuna Monte Mario Gold: 80,50 euro

Tribuna Monte Mario Categoria 1: 74,75 euro

Tribuna Monte Mario Categoria 2: 69 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest BASSI: 63,25 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALTI: 57,50 euro

Curva Sud Bassa: 57,50 euro

Curva Sud Alta: 43,70 euro

Curva Nord Bassa: 57,50 euro

Curva Nord Alta: 43,70 euro