I prossimi iPhone 15 Pro si distingueranno dai modelli iPhone 15 standard per un nuovo elemento hardware di rilevo rappresentato dallo scanner LiDAR. Proprio questa preziosa componente sarà prodotta da un nuovo fornitore per garantire migliori prestazioni e anche un risparmio energetico notevole per il device.

Comprendiamo bene cosa sia il sensore/scanner LiDAR: la sua comparsa su un melafonino (per la prima volta) si deve all’iPhone 12 Pro. La componente sfrutta la luce per misurare la distanza di elementi nello spazio, come oggetti o persone, tramite laser. Il tempo impiegato dalla luce per tornare al sensore restituisce la posizione e la distanza esatta di quanto è presente nel luogo in cui ci troviamo. Proprio il sensore specifico viene utilizzato da tempo per sfruttare al meglio le potenzialità professionali della fotocamera e per tante applicazioni di realtà aumentata.

Chiarito esattamente cosa sia il sensore LiDAR, la notizia fornita dall’analista Ming-Chi Kuo nelle ultime ore è che Sony sostituirà Lumentum e WIN Semi nella fornitura della specifica componente per gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I benefici della specifica scelta sarebbero almeno due: l’unità di Sony ha un consumo energetico inferiore rispetto a quelli dei fornitori già partner di Apple. Allo stesso tempo, le prestazioni finali della componente sarebbero superiori.

Gli iPhone 15 Pro e Pro Max con la nuova componente LiDAR Sony, sempre secondo Kuo, avrebbero dunque una marcia in più in molte funzionalità della fotocamera, soprattutto per la modalità notturna e l’autofocus e naturalmente ci sarebbero dei plus anche per gli usi specifici nella realtà aumentata. I passi in avanti, come già accennato, non comporterebbero maggiori consumi energetici, anzi. Proprio il sensore contribuirebbe ad un’ottimizzazione del dispendio di batteria in molti casi e dunque salverebbe l’autonomia dei prossimi melafonini. Peccato che gli iPhone 15 standard saranno tenuti fuori da questa piccola grande rivoluzione, visto che la componente hardware troverebbe posto solo sui modelli top premium di questo 2023.

