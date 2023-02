Quando si terranno i funerali di Maurizio Costanzo? Oggi, venerdì 24 febbraio 2023, la notizia della sua scomparsa a 84 anni. TV a lutto, Mediaset sospende i programmi Fascino – Uomini e Donne, in primis. A rischio anche le prossime puntate dei programmi C’è Posta Per Te ed Amici di Maria De Filippi attese rispettivamente per sabato sera e per domenica pomeriggio.

La prossima puntata speciale pomeridiana di Amici è già stata registrata a Roma ma la messa in onda potrebbe slittare di una settimana per rispettare il lutto. L’appuntamento atteso in TV per domenica 26 febbraio, dunque, potrebbe slittare a domenica 5 marzo, prolungando di una puntata la fase pomeridiana, in vista del Serale.

Addio Maurizio Costanzo, camera ardente e funerali

Mediaset è a lutto e piange la scomparsa dell’amato Maurizio Costanzo. Per tutto il suo pubblico, la possibilità di salutarlo prima della sepoltura. Nei prossimi giorni verrà aperta la camera ardente e poi verranno celebrati i funerali nella centrale Piazza del Popolo a Roma.

La camera ardente di Maurizio Costanzo verrà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Sarà aperta al pubblico nella giornata di sabato 25 febbraio, dalle 10.30 alle 18.00. Anche domenica 26 febbraio, il pubblico potrà accedere alla camera ardente dalle 10.30 alle 18.00.

Per chi fosse interessato a dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, l’ingresso sarà consentito esclusivamente dal Portico della Vignola. Si raccomanda di indossare la mascherina anti Covid-19 di tipologia FFP2 per scongiurare il contagio in un luogo che si prevede molto affollato.

I funerali di Maurizio Costanzo sono stati fissati, invece, alle ore 15.00 di lunedì 27 febbraio presso la chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma.

I funerali di Maurizio Costanzo in diretta TV

I funerali di Maurizio Costanzo verranno trasmessi in diretta TV lunedì 27 febbraio dalle ore 15.00. Stando a quanto è noto al momento, sarà Rai1 a trasmetterli all’interno di uno speciale tg1. Fronte Mediaset, nessuna comunicazione è giunta in merito.