Lo scherzo di Fiorello su Fedez a Sanremo non era stato concordato neanche con il diretto interessato, che ha commentato il fatto a Che Tempo Che Fa nella serata di ieri, domenica 29 ottobre.

Fedez non ne sapeva nulla e ha appreso la notizia da sua nonna.

“Stavo dormendo”, racconta. Si è svegliato con la telefonata dei sua nonna, incredula. Incredulo anche il rapper. La notizia, che ha fatto il giro del web rapidamente, era una bufala inventata ad arte da Fiorello. Il conduttore si è servito di un imitatore di Fedez per replicare la sua voce. Così, in tanti hanno creduto che ci potesse davvero essere un Festival di Sanremo con Fedez alla direzione artistica della kermesse, magari dopo Amadeus, nel 2025.

“L’idea di Fiore è bella”, commenta però Fabio Fazio. In effetti Fedez a Sanremo, alla direzione artistica del Festival sarebbe indubbiamente una bella novità. Il conduttore inoltre ha osservato che sia lui che Amadeus hanno già dato, così come Pippo Baudo che ha guidato la kermesse canora diverse volte. Per Fedez, invece, sarebbe la prima volta. Al suo fianco, Fazio vedrebbe benissimo Fiorello.

Oltre ad essere un grande amico del conduttore uscente, Fiorello è un conduttore Rai d’eccellenza e ha già ricoperto più volte ruoli differenti al Festival di Sanremo. Gli manca quello di conduttore.

L’idea che emerge su Nove a Che Tempo Che Fa è quindi quella di proporre un’edizione sanremese con Fedez alla direzione artistica – ossia alla selezione delle canzoni e dei cantanti in gara e all’ideazione dello spettacolo in sé – e Fiorello alla conduzione. Un’idea che, perché no, la Rai potrebbe prendere in considerazione.