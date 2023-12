Fiorello a Sanremo 2024 ma non solo sul palco. Il “Mattatore” è ormai una presenza fissa nei Festival dell’amico Amadeus ma questa volta c’è una novità: Fiorello sarà per tutta la settimana sanremese all’esterno del Teatro Ariston e accoglierà i suoi ospiti in uno spazio apposito. Per lui verrà allestito la glass box, uno studio mobile speciale dal quale andrà in onda Viva Rai2 per tutta la settimana festivaliera e tanti nomi importanti della musica, e non solo, passeranno di là.

Ormai è sicuro: anche Fiorello contribuirà nello stilare i nomi dei personaggi che passeranno per la cittadina ligure a febbraio. Al di là di quelli che saranno in gara al Festival di Sanremo e di coloro che verranno invitati dal direttore artistico, Fiorello sta valutando ospiti da invitare nel suo programma Rai. Questo è quanto emerge nel corso del racconto al ttg1 di sabato 30 dicembre.

“So solo una cosa: che ci sarà il Glass di Viva Rai2! fuori dall’Ariston e io avrò possibilità di entrare in teatro ma non di andare sul palco”, precisa Fiorello che a Sanremo 2024 in realtà salirà anche sul palco dell’Ariston ma una volta sola. Fiorello è infatti stato annunciato come co-conduttore della serata finale di Sanremo 2024 e sarà con Amadeus sul palco nella serata di sabato 10 febbraio.

Il resto della settimana, ossia da martedì 6 febbraio, non è prevista alcuna incursione sul palco dell’Ariston ma non è escluso che Fiorello entri in Teatro, come dice lui stesso:

“Ci siamo dati una regola perché io devo salire sul palco sabato, l’ultima serata del Festival e l’ultima serata del festival di Amadeus, quando andrò sul palco per portarlo via. Quindi prima di allora posso entrare in sala, ma ci saranno dei cartelli sul palcoscenico con scritto “io non posso salire” con la mia faccia. Potrò arrivare in cima alle scale ma non scenderle, e potrò andare in platea ma non salire sul palco”.

Chi potrà invece avere libertà totale di movimento sarà Amadeus, chiaramente: “Amadeus, invece, essendo direttore artistico può scendere, attraversare la platea e venire da me dentro il glass dove potranno esserci ospiti che lui non sa, anche ospiti pazzeschi addirittura da Festival, ma li avrò io. Chi lo sa…”.