La replica non poteva non arrivare: dopo il post criptico postato dal direttore artistico di Sanremo su Instagram e il sarcasmo dei volti di Viva Rai 2, Morgan risponde ad Amadeus e Fiorello sui social e l’intera vicenda ha tutta l’aria di non finire qui.

“Chiudo i commenti”, tuona Morgan su Instagram dove ha postato lo screen di una nota indirizzata esplicitamente ad Amadeus e Fiorello. Con una lunga missiva, il cantautore brianzolo replica contro i due conduttori mantenendo le sue posizioni e schierandosi contro un Sanremo che dovrebbe essere “libero da egemonie e potentati”.

Ecco la replica:

“Ma complimenti miei cari occupanti della musica italiana (discografia, non musica). Cosa c’è, state scomodi nelle tende che avete piazzato all’Ariston? Ma non vi imbarazza con tutti i soldi che avete, con tutto il potere che avete, con tutti i tirapiedi che avete, mettervi all’attacco di un uomo solo che cerca solo di fare cose belle e che lotta perché questo Paese evolca culturalmente? Ma poi quale sarebbe la vostra motivazione? Ah, già dimenticavo, i soldi, la vostra ossessione. Sono i soldi che vi fanno perdere la brocca a ‘sto livello? O è semplicemente la mancanza di umanità o l’ignoranza per cui non vi frega nulla di niente e di nessuno? Io non ho paura di voi ma voi fate paura, siete dei prepotenti, degli aggressivi e fate tutto solo ed esclusivamente per ragioni di denaro e di potere, non avete un solo ideale che sia uno, non avete una sola visione che sia una, non sapete cosa fate, non avete la benché minima idea di nulla senza i vostri suggeritori, squadre di autori che vi imboccano dalla mattina alla sera di banalità colossali e da terza elementare che voi chiamate testi, sennò rimanete pure a bocca aperta e scena muta perché vi manca il linguaggio, vi mancano le nozioni di base e specialmente vi manca completamente ma completamente in modo eclatante qualunque minima coscienza musicale, siete veramente imbarazzanti. Una esibizione di mera prepotenza e gara a chi ce l’ha più duro. Volete sfidarmi? Vincere una gara contro chi? A parte che se vi dovessero chiedere cosa è un do maggiore comincereste a fare l’imitazione di Totò o il ballo del qua qua per riempire il buco. Mettersi contro di me è molto facile perché è mettersi contro una persona che quando ha l’occasione di andare in scena lo fa con impegno, umiltà e serietà e competenza. Forse non avete capito che io non voglio né condurre né partecipare né dirigere Sanremo. Io semplicemente sogno che sia libero da egemonie e potentati, che sia una meravigliosa rifioritura della canzone italiana. Ma finché è occupato militarmente dai caciaroni della cassa dritta e dell’autotune usato alla carlona sarà sempre la stessa orrenda chiassosa radio che i musicisti oggi non fanno altro che spegnere. Al di là dei vostri incassi, delle vostre tasche, e dei vostri conti correnti. La musica sta da un’altra parte.

L’artigiano Morgan”.