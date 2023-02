Anche Fiorello dice addio a Maurizio Costanzo. Chi ha seguito la diretta della Camera ardente sa bene che il conduttore e artista siciliano si è messo in fila insieme ai suoi colleghi per rendergli omaggio al cospetto di sua moglie, Maria De Filippi, e dei suoi figli, ma oggi a Viva Rai2 ha voluto salutarlo a modo suo. Commosso e trattenendo a stento le lacrime, Fiorello ha detto addio a Maurizio Costanzo con una sua personale versione di Se Telefonando.

Ecco il video del momento:

Fiorello ha avuto modo di cantare una commossa versione di Se Telefonando, canzone scritta proprio da Maurizio Costanzo, mentre sottofondo andavano in onda le immagini che li ritraevano insieme ai tempi di Buona Domenica. Il siciliano ha voluto sottolineare il fatto che ‘nel buio le tue mani d’improvviso sulle mie’ il loro amore è cresciuto molto in fretta.

In molti ci hanno visto un chiaro riferimento al fatto che Fiorello in passato ha avuto non pochi problemi e che Costanzo è stato uno di quelli che non ha mai mollato la presa su di lui. I fan sono già impazziti per quest’ultimo saluto e il suo commosso ciao finale tanto che Fiorello è subito finito in tendenza su Twitter a poche ore dall’inizio dei funerali di Costanzo che si terranno oggi a Roma.

Al momento non sappiamo se Fiorello sarà presente o meno ai funerali ma siamo sicuri di sì, la risposta arriverà tra poco in diretta.