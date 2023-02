Il mondo televisivo a lutto per la dolorosa scomparsa di Maurizio Costanzo. In rete le informazioni su camera ardente e funerali e si apprende anche di una diretta TV.

A quanto è noto al momento, però, la diretta dei funerali non sarà trasmessa sulle reti Mediaset ma sulla Rai, un paradosso se si pensa che il suo volto e quello della moglie Maria De Filippi sono quelli di punta dei programmi Fascino. I funerali di Maurizio Costanzo si terranno lunedì 27 febbraio dalle ore 15.00 in Piazza del Popolo a Roma, presso la chiesa degli Artisti, e verranno trasmessi in diretta su Rai1 attraverso uno speciale del tg1.

La notizia si diffonde su Twitter, condivisa dall’account Cinguette Rai. Si auspica che la stessa diretta possa essere trasmessa sulle reti Mediaset, dal momento che il conduttore e giornalista era ormai stabile su Canale 5 da decenni ma si attendono conferme. Sembra infatti che Mediaset stia valutando semplicemente se trasmetterli su Rete4 o su Canale 5, ma non sono giunte comunicazioni ufficiali al riguardo.

Da parte di Mediaset mancano infatti comunicati, anche a proposito delle modifiche al palinsesto per il lutto condiviso. Intanto, nella giornata della scomparsa di Maurizio Costanzo, Uomini e Donne non è andato in onda. Lo storico programma condotto da Maria DE Filippi ha saltato la puntata del 24 febbraio; Amici invece è stato trasmesso come da palinsesto.

A Mediaset si nota anche l’assenza di una programmazione per ricordare uno dei suoi volti di punta, che invece è oggi protagonista di tutti i talk show di casa Rai.

Questo articolo verrà aggiornato in caso di aggiornamenti sulla diretta Tv dei funerali di Maurizio Costanzo, al momento previsti su Rai1.