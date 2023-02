Si registra oggi, giovedì 23 febbraio, la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 26 febbraio. L’appuntamento con la scuola più spiata d’Italia è per la domenica pomeriggio, su Canale 5, con la padrona di casa pronta a rivelare le nuove maglie d’oro per la fase serale.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il talent show, hanno conquistato l’ambita maglia del serale Angelina, Gianmarco e Maddalena ma restano ancora dei posti da assegnare dai docenti, sia per il canto che per il ballo. Altri allievi, dunque, otterranno il lasciapassare per la prossima fase del programma, quella trasmessa in prima serata su Canale 5.

Anticipazioni Amici 26 febbraio

Altre maglie d’oro per il serale, altri semafori verdi per i concorrenti di Amici di Maria De Filippi, già sicuri di poter accedere alla prossima fase del programma. La pagina Amici News 22 riporta che sono Wax, Federica, Mattia, Samu e Alessio i concorrenti che hanno ottenuto la maglia del serale nella puntata registrata oggi a Roma, che vedremo su Canale 5 domenica 26 febbraio. Altre 5 maglie sono state dunque assegnate nella puntata di fine febbraio.

Sul fronte degli ospiti, tornerà in studio ad Amici di Maria De Filippi la cantante Giorgia. Reduce dell’esperienza sanremese con il brano Parole Dette Male, Giorgia sarà ad Amici per presentare proprio questo brano.

Ad Amici si continua ad eliminare concorrenti che i docenti ritengono non meritevoli della maglia del serale e quindi dell’accesso alla fase successiva. Anche in questa puntata, alcuni dei ragazzi hanno dovuto dire addio per sempre al sogno di approdare al Serale di Amici. Si tratta di Paky e di Mezkal.