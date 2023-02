Dopo due giorni di Camera ardenti, è arrivato il momento di seguire i funerali di Maurizio Costanzo in tv o in streaming. La data scelta per l’ultimo saluto al compianto giornalista è proprio quella di oggi, 27 febbraio, e l’orario da segnare in agenda è quello delle 15.00. Proprio oggi, lunedì, si svolgerà il funerale solenne alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma alla presenza di Maria De Filippi, dei suoi tre figli Saverio, Camilla e Gabriele, i familiari e una folta presenza di ospiti e amici.

Sarà possibile seguire i funerali di Maurizio Costanzo in diretta streaming, su Mediaset Play e Raiplay, ma anche in tv su Canale5 e Rai1.

In particolare, i funerali di Maurizio Costanzo andranno in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.00 con uno speciale “Verissimo – Ciao Maurizio” condotto da Silvia Toffanin. A lei si uniranno Dario Maltese e Susanna Galeazzi per la cronaca in diretta mentre da Milano saranno collegate Katia Ricciarelli e Cesara Buonamici.

Su Rai1 la diretta partirà alle 15.00 con lo speciale di “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone.