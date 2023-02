Arrivano alcune importanti conferme in merito a rimodulazioni TIM pronte ad arrivare sul mercato tra poco meno di due mesi. Come vi raccontiamo da alcune settimane anche sul nostro magazine, infatti, specifici piani che attualmente non vengono più proposti ai nuovi clienti subiranno un aumento che dovrebbe essere pari a 2 euro al mese. Anche se al momento non sono state ancora ufficializzate le tariffe coinvolte da questi rincari, è importante evidenziare che all’utente “colpito” vengono riservati alcuni diritti importanti. Vediamo, dunque, come sta mutando il quadro sotto questo punto di vista.

Quali soluzioni sono disponibili per gli utenti verso le nuove rimodulazioni TIM in Italia?

Partiamo dal presupposto che, rispetto alle voci di inizio febbraio, ora emerge un ulteriore dettaglio per chi sarà coinvolto dalle rimodulazioni TIM di cui tanto si parla in questa fase. In primo luogo, chi deciderà di accettare l’aumento, potrà usufruire di 50 GB aggiuntivi su base mensile rispetto a quanto previsto dal piano originale. Confermata, poi, l’indiscrezione secondo cui agli stessi utenti verranno proposti altri piani ad un costo simile o uguale a quello originale, pur ritrovandosi con un pacchetto differente se confrontato con quello sottoscritto in un primo momento.

Quanto ad eventuali disdette, al momento sappiamo che gli utenti potranno esercitare questo diritto fino al 30 aprile senza andare incontro a penali o cosi extra, con le solite modalità che prevedono raccomandate o il recarsi presso un centro autorizzato in zona. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non sono ancora chiari ed ufficiali i piani che dovranno fare i conti con queste ulteriori rimodulazioni TIM, ma di sicuro a breve riceverete l’apposito SMS se interessati.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni a proposito delle tanto discusse rimodulazioni TIM. Cosa vi aspettate dall’operatore nelle prossime settimane?