Sono in arrivo le rimodulazioni TIM per le offerte di rete fissa non più in commercio, ma che alcuni utenti utilizzano ancora. Parliamo, nel dettaglio, di TIM Senza Limiti Premium, Tutto Senza Limiti Premium, Tutto Premium e Smart Premium. I clienti interessati riceveranno la comunicazione direttamente in fattura (potrete leggere le informazioni relative alle modifiche unilaterali del contratto anche nella pagina ‘News e Modifiche contrattuali‘ sul sito ufficiale.

A partire dal 1 marzo 2023, si parla di un aumento di 2 euro al mese, una necessità resasi obbligatoria per esigenze economiche dovute al cambiamento del contesto di mercato, come pure alla volontà di continuare ad investire sulle reti di ultima generazione. Nonostante l’incremento del canone mensile, il gestore blù ha fatto sapere che le eventuali promozioni in corso non saranno impattate da variazioni. Ogni cliente potrà verificare le condizioni contrattuali della propria offerta in ‘Dettagli dei Costi‘ della propria fattura TIM, tramite l’area riservata MyTIM o chiamando il 187. Le rimodulazioni TIM per le offerte di rete fissa non più in commercio saranno effettive dal 1 marzo 2023, anche se ciascun cliente potrà effettuare il diritto di recesso entro il 31 marzo 2023, senza andare incontro a penali o costi di disattivazione.

Per esercitare il diritto di recesso sarà necessario mandare una raccomandata A/R all’indirizzo “TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)”, oppure, in alternativa, una PEC a “disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it”, recarsi in un negozio TIM oppure chiamare il 187, specificando sempre come causale ‘modifica delle condizioni contrattuali‘ ed allegando un documento di riconoscimento in corso di validità dell’intestatario della linea in questione. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com