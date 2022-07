Sono pronte ad arrivare alcune altre rimodulazioni TIM, con effetto immediato a partire dal 1 settembre 2022, con un incremento del canone mensile per alcune offerte ricaricabili, in maniera direttamente proporzionale al proprio bundle dati. C’è, però, una cosa da precisare: a differenza delle precedenti modifiche unilaterali del contratto, è stata data agli utenti impattati la possibilità di decidere se accettarle o meno, rinunciando, in quest’ultimo caso, anche agli effetti positivi delle rimodulazioni TIM stesse (in altre parole, i GB aggiuntivi che riceverete ogni mese, che sembrano non essere pochi).

Le offerte coinvolte subiranno un aumento del canone mensile pari a 2 euro, vedendosi però aggiungere un quantitativo di GB variabile (da un minimo di 30GB fino a quelli illimitati). I GB aumenteranno nel momento in cui i clienti riceveranno l’SMS informativo (sono partiti da oggi 1 luglio), mentre l’incremento del canone mensile dell’offerta avrà luogo solo a partire dal primo rinnovo successivo al 1 settembre di quest’anno.

Come già detto, le rimodulazioni TIM di cui sopra non sono irreversibili: chi vuole, può decidere di non accettarle, lasciando l’offerta così com’è attualmente. Nel caso, bisognerà farne richiesta inviando un SMS gratuito al numero ‘40916‘ con scritto ‘INVAR ON‘ entro e non oltre il 31 luglio. Nel caso in cui aspettaste di più (ma comunque non troppo: l’operazione va fatta entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione) e non voleste lo stesso sottostare alle rimodulazioni TIM attive dal 1 settembre, potrete recedere dal contratto senza penali e costi di disattivazione, passando anche ad un altro gestore e conservando il vostro numero telefonico. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

