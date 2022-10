Ci sono alcune novità importanti che dobbiamo prendere in considerazione questa mattina, per quanto concerne le tanto temute rimodulazioni TIM. Come vi abbiamo riportato tre mesi fa con un primo articolo a tema, a settembre sono entrati in gioco alcuni aumenti per specifici piani, con rincari pari a 2 euro al mese per gli utenti colpiti. Si pensava che, come al solito, il pubblico avrebbe avuto pochi giorni per esercitare il diritto di recesso, senza andare incontro al pagamento di penali qualora fossero state previste dal contratto stipulato in precedenza. In realtà, le cose non stanno così.

Come cambiano le cose con le rimodulazioni TIM da autunno 2022: caso isolato o nuova regola?

Sostanzialmente, questa mattina diventa importante capire come cambino le cose qui in Italia a proposito delle rimodulazioni TIM, con entrata in vigore di una potenziale svolta da autunno 2022. Secondo quanto abbiamo appreso tramite le testimonianze degli utenti, pare che i rincari citati in precedenza diano al pubblico due mesi in più di tempo per prenderne atto ed esercitare il diritto di recesso. Certo, quello che vi sto riportando non allontana la prospettiva di dover pagare di più per la propria tariffa a breve o medio termine, ma resta senza ombra di dubbio una buona notizia.

Resta da capire se queste novità relative alle rimodulazioni TIM siano isolate e declinate sul singolo aumento ufficializzato a settembre, oppure se possa trattarsi di un nuovo approccio da parte della compagnia telefonica da applicare a tutti i piani soggetti ad aumenti. Mi riferisco ai rincari che entrano in gioco in un secondo momento rispetto alla sottoscrizione dei contratti.

Vi faremo sapere a stretto giro, appena ci saranno ulteriori riscontri da clienti colpiti dalle tanto discusse rimodulazioni TIM qui nel nostro Paese.