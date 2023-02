In questa giornata di martedì 21 febbraio il sito del Reddito di Cittadinanza non funziona per svariati cittadini che provano ad accedervi per visionare la situazione relativa al prossimo accredito mensile. Le difficoltà si abbinano alla comparsa dell’errore 502, pure apparso in varie occasioni in passato. Cerchiamo dunque di capire quale sia la tipologia di malfunzionamento di scena in queste ore.

Il sito del Reddito di Cittadinanza è raggiungibile nella sua versione pubblica senza alcuna difficoltà. I problemi nascono in un secondo momento, ossia quando gli utenti interessati cercano di entrare nella loro area personale attraverso lo SPID. A prescindere dall’identità digitale con la quale si accede proprio all’area riservata, la schermata visualizzata contiene un errore 502 abbastanza eloquente. Il server non risponde alla richiesta di accesso (come visibile anche nell’immagine di apertura articolo) e dunque è del tutto inibita la consultazione del proprio profilo, con le informazioni annesse.

Il fatto che il sito del Reddito di Cittadinanza non funziona non è certo un problema di poco conto per i percettori del contributo che avrebbero voluto verificare proprio in queste ore la loro situazione, in vista dell’imminente pagamento relativo al mese di febbraio. Nel caso in cui non si voglia attendere il normale ripristino del servizio nelle prossime ore, potrebbe essere utile sfruttare un canale di supporto tecnico ufficiale per i correnti problemi. Compilando un form di contatto a questo indirizzo si potranno richiedere chiarimenti sul proprio caso specifico, magari dettagliando la propria esperienza e allegando alla domanda un’immagine o documento relativa al disservizio in corso. I tempi di risposta per la richiesta non sono noti ma è probabile che un riscontro giunga in tempi rapida sulla propria casella di posta elettronica. Per finire, c’è da dire che non ci sono comunicazioni ufficiali sul perché sia in corso un disservizio sulla piattaforma relativa al contributo economico, almeno per il momento.

