Chi utilizza molto gli sticker degli avatar WhatsApp personali deve sapere che proprio gli adesivi sono stati appena modificati per una migliore esperienza all’interno delle chat singole o di gruppo. Il solito ben informato WABetaInfo mette in evidenza il nuovo operato degli sviluppatori messo a disposizione di utenti Android come quelli con iPhone.

Gli avatar WhatsApp sono stati introdotti di recente. Chiunque può crearsi il suo alter ego attraverso l’apposita procedura in app, dalle Impostazioni, selezionando tutte le caratteristiche fisiche della propria persona (colore capelli, occhi, tipologia di viso, forma del naso e delle labbra e ancora segni particolari e tipologia di abbigliamento) Proprio dall’avatar è possibile ricavare una serie di sticker he ci ritraggono in vari atteggiamenti o espressioni del volto. Ebbene, proprio queste soluzioni hanno appena ottenuto un restyling degno di nota.

L’immagine di apertura articolo mostra un esempio di vecchi e nuovi sticker degli avatar WhatsApp. Il numero delle opzioni è rimasto identico: semmai, si è provveduto a dare un nuovo aspetto proprio agli alter ego personali. I volti hanno maggiore profondità ed espressività e si faranno di certo notare proprio nelle chat.

La distribuzione dei nuovi sticker degli avatar WhatsApp è appena cominciata. Tuttavia, non proprio tutti potrebbero visualizzare appunto la nuova versione degli adesivi. Il consiglio utile per beneficiarne il prima possibile è quello di procedere ad un aggiornamento del proprio avatar dalle impostazioni, magari cambiandone anche solo un piccolo dettaglio. Una volta terminata proprio questa operazione di pochi istanti, anche gli adesivi dovrebbero essere aggiornati con quelli nuovi di zecca. Tra le altre cose, questo è quasi scontato, sarà anche il caso di provvedere all’aggiornamento dell’applicazione di messaggistica attraverso il proprio store di riferimento, dunque da App Store Apple per gli iPhone e dal Play Store per smartphone Android.

Continua a leggere su optimagazine.com