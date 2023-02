Dopo un primo assaggio al Festival di Sanremo, è tutto pronto per il debutto di Francesco Arca in Resta con Me. La nuova fiction di Rai1 prenderà il via proprio nel prime time di oggi, 19 febbraio, regalando al pubblico una storia struggente non senza indagini o misteri da risolvere. Francesco Arca in Resta con me presta il volto al brillante vicequestore in forza alla Mobile di Napoli, Alessandro Scudieri, e al suo fianco ci sarà Laura Adriani ni panni del giudice del Tribunale dei Minori di Napoli, Paola Montella.

Ad unirli è un amore profondo e un bambino in arrivo che la donna pronta in grembo fino a quando non rimane vittima di un agguato. A quel punto Laura mette tutto in discussione e non riesce a perdonare Alessandro, che ritiene responsabile dell’accaduto. L’arrivo nella loro vita di Diego (Mario di Leva), un bambino rimasto solo al mondo, le sembrerà soltanto peggiorare le cose, salvo poi scoprire che l’aiuterà a ritrovare una nuova speranza.

Nel cast di Resta con Me ci saranno anche due volti noti di Gomorra e, in particolare, Maria Pia Calzone Arturo Muselli che vestiranno i panni, rispettivamente, di Nunzia Raimondi e Marco Palma. La prima, dopo la mancata promozione a questore, ha chiesto il trasferimento a Ischia per cambiare

vita assieme al marito perdendo interesse per il lavoro e per i colleghi fino a che Alessandro non percorrerà la sua stessa strada e insieme proveranno a rivolvere il caso della banda della lancia termica.

"È stata data la possibilità a un'attrice non più giovane di interpretare un ruolo pensato per un uomo.

"È stata data la possibilità a un'attrice non più giovane di interpretare un ruolo pensato per un uomo.

Ho voluto che quello che era scritto per il personaggio maschile rimanesse per quello femminile, senza addolcimenti". Maria Pia Calzone interpreta Nunzia Raimondi

Dal canto suo Marco non ha mai avuto le idee chiare su che cosa volesse diventare nella vita e questo lo destabilizza un po’, riuscirà a conquistare il suo posto al sole adesso?

Ecco il promo della nuova fiction di Rai1:

"In Resta Con Me interpreto un agente dell'Unità di Intervento Notturna: Salvatore è empatico e dotato di umanità. Spero che il pubblico possa riconoscersi nel mio personaggio". Antonio Milo interpreta Salvatore Ciullo

La trama della prima puntata di Resta con Me rivela i primi momenti felici di Alessandro e la moglie fino a quando tutto cambia quando la moglie Paola, giudice presso il Tribunale dei Minori, rimane coinvolto in una sparatoria nel ristorante in cui l’ha portata a pranzo e lei perde il bambino. A peggiorare le cose arriva la scoperta che Alessandro era lì per le sue indagini sulla “banda della lancia termica”, a quel punto il loro rapporto va in frantumi.

Devastato dai sensi di colpa, Alessandro si butta a capofitto sul caso chiedendo l’aiuto di un suo amico di infanzia, Gennaro, ex criminale convertito al bene

per amore del figlio Diego. Ma Gennaro viene ucciso e così, senza pensarci due volte, Alessandro porta Diego a casa con sé. Alla fine lui chiederà il trasferimento all’UDIN, un’unità di Intervento speciale che lavora soltanto di notte.