Ci siamo. Il nuovo promo di Resta con Me rivela nuovi dettagli sulla nuova fiction di Rai1 e il resto lo scopriremo con la presenza di Francesco Arca a Sanremo 2023. Mancano poche ore al ritorno in tv della kermesse condotta da Amadeus e proprio poco fa, sui profili social ufficiali della Rai, è stato rilasciato il nuovo promo di Resta con Me con in sottofondo la voce di Pino Daniele e il racconto di un bambino pronto a presentare al pubblico Alessandro e Paola, i due protagonisti.

Ecco di seguito il video del promo:

Qual è la trama di Resta con Me? Le prime anticipazioni rivelano che la nuova fiction di Rai1 ci porterà a Napoli dove la vita del Vice Questore Alessandro cambierà quando viene coinvolto, con la moglie Paola in dolce attesa, in una sparatoria. La donna, giudice presso il Tribunale dei Minori, scoprirà che il marito stava seguendo di nascosto una pista che potrebbe aver causato tutto quello che è successo. A quel punto il loro rapporto va in frantumi e lui, per mettere le mani sulla banda, si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba iniziando a frequentare così degli ambienti poco affidabili.

Alessandro riuscirà a far luce sui tanti misteri per riprendere in mano la sua vita o forse no?

Ulteriori novità sulla serie e sul suo personaggio, toccherà a Francesco Arca svelarle quando salirà questa sera sul palco dell’Ariston ospite a Sanremo 2023. La fiction prenderà il via il 19 febbraio proprio su Rai1 per un totale di quattro serate e questa sera verrà presentata a Sanremo 2023.