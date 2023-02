L’app INPS è uno strumento davvero utile per cittadini digitali e consapevoli dei loro diritti. L’ente previdenziale nazionale ha messo a disposizione degli italiani uno strumento molto semplice per restare aggiornati su trattamenti pensionistici, bonus e contributi di diverso tipo, oltre che per procedere a richieste di servizi erogati. Ancor più che attraverso il sito web sempre dell’INPS, con l’applicazione sempre accessibile dal proprio smartphone sarà possibile tenersi informati e (magari) non perdere alcun beneficio pure associato alla propria persona o nucleo familiare.

Funzionamento

L’app INPS si scarica gratuitamente dal Play Store per dispositivi Android e dall’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. Ci sono due modalità per usufruire dello strumento: la prima prevede il suo utilizzo senza login. In questo primo caso, la potenzialità del tool sarà decisamente limitata visto che, attraverso l’applicazione, si potrà semplicemente restare informati sui servizi erogati dall’ente. Al contrario, se si effettuerà semplicemente l’accesso con un proprio SPID o con la Carta d’Identità Elettronica, allora si apriranno infinite possibilità. Intanto, grazie all’associazione del codice fiscale e di altri dati anagrafici al profilo, sarà possibile leggere notizie personalizzate e comunque procedere all’invio di richieste e domande e seguirne la conseguente gestione. Si tratta decisamente un punto a favore irrinunciabile nell’esperienza utente.

Dopo l’accesso con SPID e l’inserimento di un PIN di sicurezza personale, la schermata Home introduce 4 macro argomenti per tipologia di richiesta di informazioni e dettagli. Si potrà dunque accedere alle schede tematiche su famiglia, pensionati, disoccupati e lavoro. Sempre dalla schermata di partenza, sarà possibile anche prenotare un appuntamento presso la sede più vicina INPS: grazie all’autorizzazione concessa in app per la geolocalizzazione verranno consigliati direttamente gli uffici più vicini e di competenza.

Il menù principale dell’app prevede, in primis, la sezione Notizie. Questa include notizie generali e comunicazioni dell’ente previdenziali presentati in ordine cronologico. Consultare questa scheda sarà di certo utile per restare informati su servizi e prestazioni. Sempre dal menù centrale, sarà possibile accedere alla mappa delle sedi INPS di tutta Italia. Selezionandone una sarà possibile consultare le eventuali prenotazioni di appuntamenti, leggere le notizie specifiche ad essa riferite e infine visualizzare il percorso utile per arrivare proprio presso una sede operativa. La quarta scheda del menù è quella di contatto che consente all’utente di inviare un messaggio con una specifica richiesta e tenere traccia di precedenti messaggi.

Ma la sezione più corposa e utile dell’app INPS resta quella destinata ai servizi (la quinta e ultima del menù principale. In essa sono elencate, in ordine alfabetico, tutte le prestazioni dell’ente previdenziale. Qualche esempio, tra i servizi più richiesti: l’assegno unico per i figli a carico, il bonus nido, la consultazione dell’ISEE, ma anche del reddito e pensione di cittadinanza, l’accesso al cedolino pensione, agli esiti delle domande NASPI e naturalmente l’estratto conto contributivo.

Usabilità

In termini di usabilità, l’app INPS conquista un parere decisamente positivo. In effetti, l’applicazione è estremamente semplificata con un menù essenziale ma funzionale. Il primo accesso con SPID o Carta di Identità Elettronica avviene in pochi istanti, così come l’impostazione di un codice di sicurezza per l’utilizzo dei servizi in app. La schermata di accesso include pochi elementi ma le giuste indicazioni per raggiungere le informazioni di proprio interesse.

Per chi utilizza per la prima volta l’app INPS potrebbe tornare utile il tutorial interno proprio all’applicazione. Quest’ultimo è raggiungibile andando sulla “i” di Informazioni posta in alto a destra della schermata iniziale. Ancora, dalla stessa schermata, sarà anche possibile accedere ad una scorciatoia per la segnalazione di un problema. Insomma, viste le tante funzioni a disposizione e l’estrema facilità di utilizzo dello strumento, si potrebbe anche fare a meno del sito web a favore di un tool decisamente più dinamico e smart, tra l’altro anche frequentemente aggiornato sugli store di riferimento per smartphone Android e per dispositivi Apple.

