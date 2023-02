Tornano NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 in coppia su Rai2, dopo la pausa sanremese, con gli episodi del 17 febbraio. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si parte con l’episodio 20×05 di NCIS dal titolo Operazione Festung, di cui vi riportiamo la sinossi:

L’agente Parker interviene per proteggere il direttore Vance dopo una terrificante invasione domestica. Il team rileva progressi nella fiorente storia d’amore di Jessica e Jimmy.

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

A seguire, l’episodio 2×05 di NCIS Hawaii intitolato Morte improvvisa:

La squadra indaga sulla morte di un marinaio della Marina e si scontra con una spietata organizzazione criminale locale. Inoltre, Lucy cerca un nuovo appartamento.

Nel cast di NCIS Hawaii 2: Vanessa Minnillo nel ruolo di Jane Tennant; Alex Tarrant è Kai Holman; Noah Mills è Jesse Boone; Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara; Jason Antoon è Ernie Malik; Tori Anderson è Kate Whistler; Kian Talan interpreta Alex Tennant.

NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 tornano in onda il 24 febbraio con i rispettivi episodi di stagione. Nel 20×06 di NCIS, mentre indaga sulla morte di un collega agente dell’NCIS che faceva il cat-sitter per conto di un amico, il team si rende conto che uno di loro ha indagato segretamente su di loro per individuare una possibile talpa.

Nel 2×06 di NCIS Hawaii, un caporale dei marine muore dopo essere stato esposto al fentanil. L’NCIS deve trovare rapidamente la fonte della droga. Alex parla con i suoi genitori della possibilità di prendersi un anno sabbatico ed Ernie rivela notizie personali a Lucy.

L’appuntamento con NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 su Rai2 è dalle 21:20.

