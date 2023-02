NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 lasciano spazio a Sanremo 2023 e si prendono una pausa. Le due serie crime non andranno in onda il 10 febbraio su Rai2 per non rischiare di perdere ascolti contro la quarta serata della kermesse musicale condotta da Amadeus.

Una mossa intelligente dell’azienda di Viale Mazzini, che permetterà a Sanremo di raccogliere quanto più possibile pubblico contro la concorrenza. Niente paura, però, lo stop alla programmazione di NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 sarà momentaneo.

Entrambe le serie tv torneranno regolarmente in onda nella serata di venerdì 17 febbraio con i rispettivi episodi di stagione. Nel 20×05 di NCIS, l’agente Parker interviene per proteggere il direttore Vance dopo una terrificante invasione domestica. Il team rileva progressi nella fiorente storia d’amore di Jessica e Jimmy. Nel 2×05 di NCIS Hawaii, la squadra indaga sulla morte di un marinaio della Marina e si scontra con una spietata organizzazione criminale locale. Inoltre, Lucy cerca un nuovo appartamento.

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

Nel cast di NCIS Hawaii 2: Vanessa Minnillo nel ruolo di Jane Tennant; Alex Tarrant è Kai Holman; Noah Mills è Jesse Boone; Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara; Jason Antoon è Ernie Malik; Tori Anderson è Kate Whistler; Kian Talan interpreta Alex Tennant.

L’appuntamento con NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 su Rai2 è rimandato quindi al 17 febbraio dalle 21:20.

