Ben 4 novità WhatsApp di rilievo sono ora disponibili per tutti i dispositivi Android. Un aggiornamento pubblicato in queste ore sul Play Store introduce un poker di funzioni utili per gli utenti. Ognuno dei cambiamenti era affiorato più volte all’interno di svariate beta ma ora le implementazioni non sono più a disposizione solo dei tester ma da chiunque effettuerà l’ultimo update proposto dagli sviluppatori.

La prima novità WhatsApp fresca di lancio riguarda la possibilità di aggiungere delle didascalie ai documenti da inviare nelle chat singole e di gruppo. Le note testuali potranno dunque essere associate a file di testo, magari PDF, esattamente come ora la stessa procedura viene utilizzata per foto e video. Una seconda implementazione appena resa disponibile riguarda la lunghezza del testo per gli oggetti dei gruppi e la loro descrizione. Vengono superati i precedenti limiti e ora sarà possibile proporre oggetti fino ad un massimo di 100 caratteri e pure descrizioni lunghe fino a 2048 battute. Insomma, la fantasia avrà libero sfogo per far capire a chiunque la vera natura di una chat collettiva.

La terza novità WhatsApp appena sbarcata nel servizio di messaggistica è relativa alla possibilità di inviare fino a 100 foto e video contemporaneamente all’interno di una chat, con un solo inoltro dunque. Il passo in avanti compiuto grazie agli sviluppatori è notevole se pensiamo che fino a questo momento c’era invece un limite di 30 contenuti. Per finire, la quarta e ultima funzione introdotta riguarda la definitiva possibilità di creare avatar personalizzati e utilizzarli come sticker nelle chat e immagini del profilo. Per procedere a questa simpatica e creativa operazione non bisognerà fare altro che andare in Impostazioni > Avatar. Tutte le funzioni elencate in questo articolo dovrebbero giungere molto presto anche sugli iPhone.

