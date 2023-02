Ultimo appuntamento con Hudson and Rex 4 su Rai Premium, nuova stagione del remake canadese del celebre Il Commissario Rex. Dopo la messa in onda su Rai3, continuano le avventure dell’investigatore Hudson e del suo fidato pastore tedesco, in prima assoluta, stavolta su Rai Premium. Stasera martedì 14 febbraio andranno in onda gli ultimi due episodi.

Al centro delle vicende della serie tv c’è l’investigatore Charlie Hudson e il suo compagno di avventure a quattro zampe: Rex, un pastore tedesco. Insieme i due lavorano per consegnare criminali alla giustizia.

Si intitola La morte arriva dal passato l’episodio 4×15 che vedremo stasera, di cui vi riportiamo la sinossi secondo la guida tv:

Approfittando della festa del martedì grasso, un assassino mascherato uccide un uomo per vendetta.

A seguire, l’episodio 4×16 intitolato Un nuovo inizio. Ecco la trama:

Quando l’agente Power e il suo partner del K9, Rebel, vengono violentemente attaccati in risposta a una chiamata su un’irruzione in un magazzino, Major Crimes è pronta ad agire, ma i loro cuori sono in stato di apprensione perché il caso li vede coinvolti da vicino.

Hudson and Rex è stato rinnovato per una quinta stagione. I nuovi episodi (in totale ne sono 13) sono andati in onda sul canale canadese Citytv dal 25 settembre 2022 al 31 gennaio 2023. In Italia, la quinta stagione sarà trasmessa prossimamente su Rai Premium.

Nel cast della serie tv: il cane poliziotto Diesel vom Burgimwald che interpreta il pastore tedesco Rex; John Reardon è il detective Charlie Hudson; Mayko Nguyen è Sarah Truong; Kevin Hanchard è il sovrintendente Joseph Donovan; e Justin Kelly nel ruolo di Jesse Mills.

L’appuntamento con Hudson and Rex 4 su Rai Premium è per le 21:20 circa.

