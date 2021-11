Un Milione di Piccole Cose 4 ci sarà oppure no? La risposta è sì per fortuna dei fan, soprattutto quelli italiani, che hanno conosciuto la serie in questi ultimi mesi. Nella quarta stagione, il nostro gruppo di amici protagonisti si riuniranno di nuovo in modi ambiziosi ed edificanti mentre si aiutano a vicenda affrontando nuovi problemi personali e lavorativi ma fino a dove si spingeranno questa volta?

ATTENZIONE SPOILER!

L’ultima volta che abbiamo visto Eddie stava lottando per l’affidamento congiunto di suo figlio ed era ancora sulla sedia a rotelle mentre una misteriosa telefonata della donna che lo ha colpito rischia di cambiare ancora tutto, riuscirà a tenersi lontano dalle sue abitudini distruttive? Katherine si allontana dall’ombra del suo matrimonio e scopre che ci può essere altro.

Maggie troverà il suo ritmo come podcaster convinta che la strada giusta per lei sia quella di aiutare le persone arrivando a nuove vette personali e professionali. Rome e Regina hanno visto la pandemia schiacciare i loro sogni ma ha permesso loro di diventare genitori adottivi di Tyrell. Sarà proprio la storia personale di quest’ultimo a mettere a dura prova il loro matrimonio per via dei percorsi divergenti che vorranno affrontare.

Prima di scoprire cosa succederà in Un Milione di Piccole Cose 4, però, il pubblico italiano dovrà fare prima i conti con il finale della terza stagione che non andrà in scena su Rai1 bensì su Rai Premium come è accaduto con gli episodi inediti fino a questo momento. Gli ultimi due episodi di Un Milione di Piccole Cose 3 andrà in onda domani, 16 novembre, su Rai Premium dalle 15.45 circa.

Un Milione di Piccole Cose 4 ha preso il via negli Usa lo scorso 22 settembre e continua ad andare in onda in attesa della pausa di metà stagione, in Italia, invece, si fermerà qui, per adesso, dopo la lunga cavalcata tra Rai1 e Rai Premium. Non si hanno ancora notizie sulla messa in onda dei nuovi episodi ma, sicuramente, dovremo attendere la prossima estate.