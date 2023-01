Nuovo appuntamento con Hudson and Rex 4 su Rai Premium, nuova stagione del remake canadese del celebre Il Commissario Rex. Dopo la messa in onda su Rai3, continuano le avventure dell’investigatore Hudson e del suo fidato pastore tedesco, in prima assoluta, staviolta su Rai Premium. Stasera martedì 24 gennaio andranno in onda tre episodi.

Al centro delle vicende della serie tv c’è l’investigatore Charlie Hudson e il suo compagno di avventure a quattro zampe: Rex, un pastore tedesco. Insieme i due lavorano per consegnare criminali alla giustizia.

La quarta stagione di Hudson and Rex (composta da 16 episodi) viene trasmessa ogni martedì con tre episodi a settimana.

Si intitola Amore criminale l’episodio 4×07 che vedremo stasera, di cui vi riportiamo la sinossi secondo la guida tv:

Una vecchietta viene trovata morta a casa sua. Sembra una morte naturale, ma presto si copre che la donna coltivava funghi allucinogeni nella sua serra.

A seguire, l’episodio 4×08 intitolato L’ultima partita. Ecco la trama:

Dopo aver vinto una partita di hockey alcuni giocatori vanno a festeggiare. La mattina dopo il capitano si sveglia accanto al cadavere di un suo compagno di squadra.

La serata si conclude con l’episodio 4×09 dal titolo Niente è come sembra, ed ecco anche qui la trama:

Jesse, per una serie di circostanze, è accusato di rapina ad un furgone blindato. Cerca di dare spiegazioni, ma tutto sembra provare la sua colpevolezza.

Nel cast della serie tv: il cane poliziotto Diesel vom Burgimwald che interpreta il pastore tedesco Rex; John Reardon è il detective Charlie Hudson; Mayko Nguyen è Sarah Truong; Kevin Hanchard è il sovrintendente Joseph Donovan; e Justin Kelly nel ruolo di Jesse Mills.

L’appuntamento con Hudson and Rex 4 su Rai Premium è per le 21:20 circa.

Continua a leggere su optimagazine.com.