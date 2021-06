Torna in onda Il Giovane Montalbano con una puntata in replica a settimana, ogni venerdì, a partire da stasera, 4 giugno, su Rai Premium, in prima serata.

Nella fiction prequel, si seguono le vicende del giovane commissario della tv interpretato da Michele Riondino, che riporta lo spettatore sui primi passi compiuti dall’acerbo Salvo, quando svolgeva il ruolo di vicecommissario di polizia presso il commissariato di Vigata, la cittadina siciliana resa celebre dai romanzi di Camilleri. Le repliche de Il giovane Montalbano su Rai1 cominciano il 1° giugno per ogni lunedì sera.

Si parte con il film tv La prima indagine, tratto dall’omonimo racconto contenuto nella raccolta La prima indagine di Montalbano, e da Cinquanta paia di scarpe chiodate contenuto nella raccolta Un mese con Montalbano del maestro Camilleri editi da Arnoldo Mondadori Editore.

Salvo Montalbano è un giovane vicecommissario in servizio a Mascalippa, sulle montagne sicule, luogo che odia perché lontano dal mare. Fidanzato con Mery, un’insegnante a cui vuole molto bene, inizia ad essere a disagio quando lei gli parla di convivenza e matrimonio. In seguito a una promozione, Salvo viene trasferito a Vigata, città dove aveva vissuto da ragazzo e in cui vive insieme a suo padre, con cui non è in buoni rapporti. Arrivato al commissariato di Vigata, Montalbano conosce i colleghi con cui collaborerà e che diventeranno per lui quella famiglia che non ha mai avuto. C’è Carmine Fazio, un esperto agente che lo aiuta a integrarsi, e Agatino Catarella, un poliziotto rimasto orfano, dall’animo semplice.

La prima indagine del giovane Montalbano lo vede investigare sull’omicidio di Casio Alletto, un mezzo delinquente con alcuni precedenti per furto di bestiame. Le accuse ricadono sul pastore Tano Borruso, ma Salvo, dotato di grande intuito e umanità, capisce subito che non è lui il vero colpevole.

Diretto da Gianluca Maria Tavarelli, Michele Riondino è affiancato da Sarah Felberbaum nei panni di Livia, la giovane fidanzata di Salvo. Nel cast tra gli altri, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati e Massimo De Rossi.