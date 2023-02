Nuovo appuntamento con Hudson and Rex 4 su Rai Premium, nuova stagione del remake canadese del celebre Il Commissario Rex. Dopo la messa in onda su Rai3, continuano le avventure dell’investigatore Hudson e del suo fidato pastore tedesco, in prima assoluta, stavolta su Rai Premium. Stasera martedì 7 febbraio andranno in onda tre episodi.

Al centro delle vicende della serie tv c’è l’investigatore Charlie Hudson e il suo compagno di avventure a quattro zampe: Rex, un pastore tedesco. Insieme i due lavorano per consegnare criminali alla giustizia.

Si intitola Le tre rose l’episodio 4×13 che vedremo stasera, di cui vi riportiamo la sinossi secondo la guida tv:

Rex partecipa alle riprese di una pubblicità televisiva a favore di un rifugio per animali. Il giorno dopo viene ritrovato il corpo senza vita della responsabile.

A seguire, l’episodio 4×14 intitolato Il dado è tratto. Ecco la trama:

Per risolvere il caso dell’omicidio di un costruttore, Charlie è costretto ad infiltrarsi sotto copertura nel casinò della città…

Hudson and Rex 4 torna martedì 14 febbraio con gli ultimi due episodi di stagione. Nel primo, mentre St. John’s celebra il Mardi Gras, Charlie e Rex indagano su una follia omicida mirata. Nel secondo, quando l’agente Power e il suo partner del K9, Rebel, vengono violentemente attaccati in risposta a una chiamata su un’irruzione in un magazzino, Major Crimes è pronta ad agire, ma i loro cuori sono in stato di apprensione perché il caso colpisce vicino a casa.

Nel cast della serie tv: il cane poliziotto Diesel vom Burgimwald che interpreta il pastore tedesco Rex; John Reardon è il detective Charlie Hudson; Mayko Nguyen è Sarah Truong; Kevin Hanchard è il sovrintendente Joseph Donovan; e Justin Kelly nel ruolo di Jesse Mills.

L’appuntamento con Hudson and Rex 4 su Rai Premium è per le 21:20 circa.

