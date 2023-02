Sono giunte le prime comunicazioni ufficiali relative al rimborso dopo i problemi Libero e Virgilio Mail di scena tra fine gennaio ed inizio febbraio. Il provider ItaliaOnLine, lo scorso 2 febbraio, aveva già confermato la sua volontà a risarcire i suoi clienti dopo un il corposo down, rimandando tuttavia i dettagli sul tipo di indennizzo direttamente a mail personali in arrivo nelle caselle di posta. Ebbene, proprio le prime note sono giunte a destinazione.

Almeno per il momento, il rimborso dopo i problemi Libero e Virgilio Mail sembra associarsi solo ad un surplus di spazio di archiviazione per gli utenti. I clienti avranno diritto al 20% in più di storage per le loro mail fin da subito e in maniera del tutto automatica. Visto che chi ha attualmente una casella Libero può contare ora su un GB di memoria appunto, il vantaggio è quantificabile in 200 MB. Al contratio, chi ha una mail Virgilio già di default con 2 GB di spazio associato ora arriverà a 2.40 GB circa di casella postale.

Chi si aspettava un indennizzo sotto forma di denaro sarà rimasto di certo deluso. La modalità di risarcimento è tuttavia congrua: entrambi i servizi di posta elettronica non sono a pagamento (almeno nella loro formula standard) ed era del tutto utopico credere in un’altra strategia di compensazione. Tuttavia va detto anche altro: sempre ItaliaOnline aveva chiarito ad inizio mese di voler fornire indennizzi più o meno corposi in proporzione al servizio sottoscritto dai clienti. Insomma, potrebbero essere disponibili altre formule di compensazione ma queste magari verranno fuori in un secondo momento. Per ora, chiunque sia stato interessato dai problemi Libero o Virgilio Mail delle scorse settimane farebbe bene a tenere sotto controllo la sua casella di posta elettronica. Qualsiasi comunicazione personalizzata giungerà attraverso questo canale.

