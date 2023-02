Impossibile non fare ricorso alle emoji cuore nelle prossime ore. Siamo in piana vigilia di San Valentino e il romanticismo imperante travolgerà le nostre chat WhatsApp. Sia nel caso si possegga uno smartphone Android o anche un iPhone, le soluzioni non mancano affatto. Di seguito saranno riportati tutti i consigli utili per riportare nelle conversazioni cuori vuoti, stilizzati, formati con le mani e naturalmente di tutti i colori desiderati.

Per quanto riguarda l’emoji cuore vuoto, va subito detto che quest’ultimo non è per nulla presenta all’interno della varietà di emoticon appunto interni al servizio di messaggistica come WhatsApp. Per inserire un’opzione di questo tipo all’interno della conversazione, si dovrà procedere ad un semplice copia e incolla di questo simbolo in questa pagina, immediatamente qui sotto (dopo una semplicissima selezione del carattere). Occhio tuttavia al significato associato all’elemento, non proprio in linea con la festività degli innamorati che ci apprendiamo a festeggiare. Proprio il cuore vuoto sta a simboleggiare il fatto di non riuscire a mantenere saldi i sentimenti e vincolarli a se stessi.

♡

Dopo l’emoji cuore vuoto, passiamo ad altre declinazione molto più canoniche e standard. Anche quello stilizzato non trova posto nella selezione presente nel servizio di messaggistica. Per chi punta a qualcosa di moderno e graficamente accattivante, il consiglio è quello di rifarsi a qualche pacchetto di adesivi ufficiali del servizio di messaggistica come quello denominato “Lovely Sugar Cubs”. Invece per ritrovare le emoji cuore con le mani e di tutti i colori, semmai anche il cuore trafitto, bendato e sdoppiato, la procedura da seguire è la seguente. Bisognerà andare sul’icona delle ben note faccine e nell’apposita scheda selezionare la lente di ingrandimento per una ricerca (sia su Android che su iPhone). Semplicemente scrivendo nella barra la parola “cuore”, tutte le opzioni saranno messe a disposizione e potranno essere utilizzate per ogni chat.

Continua a leggere su optimagazine.com