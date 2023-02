Non poteva certo mancare un contributo per tutti coloro che intendono guardare la finale del Festival di Sanremo 2023. La settimana è volata e per forza di cose milioni di italiani intendono capire in primis cosa fare per non perdersi neanche un istante dell’atto conclusivo di questa edizione. Come potete facilmente immaginare, lo scenario non è cambiato più di tanto rispetto a quanto vi abbiamo riportato ieri con la quarta puntata, in merito alle strade percorribili.

Dettagli sulla finale del Festival di Sanremo 2023 in TV e streaming: dritte su come guardare ed orario di inizio

Provando a scendere maggiormente in dettagli, se intendete capire come godersi la finale del Festival di Sanremo 2023 in TV e streaming, ci sono alcuni concetti “base” dai quali partire. Nello specifico, guardare l’atto conclusivo dell’ennesima edizione condotta da Amadeus vuol dire sintonizzarsi su Rai 1 a partire dalle 20.40 circa. Difficilmente chiuderemo all’1.30 di notte, come avvenuto in occasione delle prime quattro serate, visto che la serata di sabato di solito si trascina oltre le due di solito.

In alternativa, è possibile guardare la finale del Festival di Sanremo 2023 in streaming attraverso la nota applicazione RaiPlay, che potete scaricare in rete da questo indirizzo, anche se è più opportuno scaricare l’applicazione ottimizzata su dispositivi iOS e Android. Insomma, non ci sono orario questa sera, tra premiazioni varie e tutto il tempo necessario per valutare le canzoni in gara, come del resto avviene da sempre di edizione in edizione in questa rassegna canora.

All’interno dell’app, subito dopo la finale del Festival di Sanremo 2023, troverete anche i rimandi per gustarvi la replica integrale, ma quello è tutto un altro discorso che valuteremo con un altro approfondimento. Per ora appuntate le informazioni riportate oggi per godervi lo spettacolo di questa sera, in attesa dei dati sugli ascolti.

