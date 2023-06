Tiziano Ferro con Massimo Ranieri a Tutti I Sogni Ancora In Volo, nella seconda puntata dello show in onda su Rai1 venerdì 2 giugno.

Dopo il successo della prima serata, Massimo Ranieri torna su Rai 1 con la seconda parte dello show ossia l’ultimo appuntamento del programma che vuole omaggiare il “varietà” di un tempo. Nella puntata in onda venerdì 2 giugno alle 21.30, interverranno grandi artisti della scena musicale italiana che duetteranno con il padrone di casa sulle note dei suoi più grandi successi. Massimo Ranieri ripercorrerà le canzoni che hanno fatto la storia della musica italia in compagnia degli ospiti, che a lui si uniranno per dare nuova vita ai successi evergreen di tutti i tempi.

Venerdì 2 giugno su Rai1 ci sarà Tiziano Ferro ma anche Arisa, Raf e Malika Ayane calcheranno il palco di Massimo Ranieri sul fronte degli ospiti musicali. Non solo musica: il momento comicità della serata sarà affidato all’attore Enrico Brignano.

L’elenco degli ospiti prevede anche la presenza di Barbara Foria e gli 8 volte campioni del mondo di tip tap, Emanuele e Leonardo D’Angelo. Ad accompagnare Massimo Ranieri nel suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà anche una fan d’eccezione.

Attrice molto apprezzata nella televisione e nel cinema, Rocío Muñoz Morales sarà la co-conduttrice della serata con Massimo Ranieri.

Tutti I Sogni Ancora In Volo è anche arte, con la scenografia realizzata da Gennaro Amendola che evoca gli show degli anni ‘60 e ’70. L’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, le coreografie da Grazia Cundari. La regia televisiva è affidata a Duccio Forzano.