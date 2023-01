Al Bano e Massimo Ranieri a Sanremo 2023, ospiti della competizione musicale. L’annuncio arriva in diretta su Rai1, nel corso del telegiornale delle 13.30 di domenica 8 gennaio.

I due artisti si aggiungeranno a Gianni Morandi, anche lui nei panni di super ospite della kermesse canora in una serata – oltre ad essere co-conduttore delle 5 serate del Festival, con Amadeus.

La serata che accoglierà sul palco i tre è la seconda, quella in scena al Teatro Ariston e su Rai1 mercoledì 8 febbraio 2023.

“Avevo detto che durante la settimana, tra gli ospiti, ci sarebbero stati grandi cantanti italiani e lo confermo. Il problema è che sono due o forse tre, credo di aver combinato un guaio”, le parole di Amadeus nell’annunciare la presenza di questo trio eccezionale all’Ariston.

Inedita anche la modalità scelta dal direttore artistico per l’annuncio dei tre ospiti italiani: ognuno di loro ha realizzato un video per comunicare personalmente la propria presenza alla kermesse canora, come unico ospite della seconda serata.

Con l’annuncio di Al Bano e Massimo Ranieri a Sanremo 2023 con Gianni Morandi, Amadeus conferma l’intenzione di invitare super ospiti italiani over 70 – ad eccezione di qualche nome già confermato. I tre, nello specifico, sono tre vincitori delle edizioni passate della kermesse, per la prima volta sullo stesso palco insieme e potrebbero avere in serbo per gli spettatori di Rai1 una performance inedita a tre voci oppure ripercorrere i rispettivi successivi, magari scambiandoseli come una sorta di serata Cover.

Al momento, però, è ancora presto per ipotizzare dettagli sull’esibizione. Bisognerà attendere comunicazioni ufficiali.

Per Massimo Ranieri, il ritorno all’Ariston sarà il primo evento ufficiale dopo la rovinosa caduta sul palco del Teatro Diana di Napoli, in pieno concerto. L’artista era stato trasportato d’urgenza in ospedale, salvo poi tranquillizzare tutti sul proprio stato di salute, non preoccupante.