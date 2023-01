(Quasi) svelati duetti e cover di Sanremo 2023. Cosa accadrà nella quarta serata di venerdì 10 febbraio e quali canzoni ascolteremo? Chi salirà sul palco con i Campioni in gara al Festival? In attesa della lista ufficiale di Amadeus, che verrà divulgata dalla Rai attraverso comunicato stampa, sono disponibili le prime anticipazioni ed indiscrezioni sulla serata riservata a duetti e cover di Sanremo 2023.

Le cover scelte dai cantanti non sono ancora state rivelate, ma intanto trapelano i nomi dei primi ospiti in duetto. Fa sognare la scelta di Giorgia, di portare con sé sul palco Elisa. Apprezzata anche quella di Ultimo, che canterà con Eros Ramazzotti. E cosa dire dei Cugini di Campagna? Per il loro debutto all’Ariston portano nella serata dei duetti un gruppo assente da decenni: i Jalisse.

Duetti e cover di Sanremo 2023

Paola e Chiara con Merk & Kremont

Articolo 31 con Fedez

Moda’ con Le Vibrazioni

Leo Gasmann con Edoardo Bennato

Olly con Lorella Cuccarini

LDA con Alex Britti

gIANMARIA con Manuel Agnelli

Colla Zio con Ditonellapiaga

Madame con IZI

Mara Sattei con Noemi

Sethu con I Bnkr44

Shari con Salmo

Rosa Chemical con Rose Villain

Tananai con Don Joe

Gianluca Grignani con Piero Pelu’

Ultimo con Eros Ramazzotti

Giorgia con Elisa

Lazza con Emma

Calapesce Dimartino con Carla Bruni

Cugini di Campagna con Jalisse