Con l’arrivo di Massimo Ranieri a Domenica In non possono mancare le note di Perdere L’Amore, il suo più grande successo insieme a Se Bruciasse La Città e Rose Rosse.

Di fronte a Mara Venier c’è un uomo, ancor prima di un artista, che dall’alto dei suoi 14 milioni di dischi venduti in tutto il mondo ricorda che il successo è arrivato “a detta vostra”, rivolgendosi al pubblico. La modestia è genuina, e ancora oggi Massimo Ranieri ringrazia lo studio di Rai 1 per l’omaggio ricevuto.

Con la sua gentilezza racconta l’incidente al Teatro Diana di Napoli, quando ha fatto spaventare il pubblico con quella caduta che gli è costata la frattura di 4 costole, anche un abito di Versace che la maison gli aveva regalato. “Mi ha salvato la mia esperienza circense”, spiega il cantautore che racconta di aver avuto la lucidità di posizonarsi di lato prima di impattare al suolo per evitare di cadere di testa o di viso.

Il 18 novembre è uscito Tutti I Sogni Ancora In Volo, il primo album di inediti di Massimo Ranieri dopo 25 anni che ha visto il cantautore collaborare con nomi eccellenti come Giuliano Sangiorgi, che un videomessaggio dice di aver realizzato un sogno, scrivendo per l’artista partenopeo.

Massimo Ranieri non può fare a meno dell’arte, per questo negli studi di Domenica In presenta il nuovo singolo Lasciami Dove Ti Pare, un brano fresco e acustico, quasi estivo, impreziosito da un coro leggero e un parlato sulla seconda strofa. Il ritmo è scandito da strumenti acustici in levare, una combinazione che mette il buon umore.

La presenza di Massimo Ranieri a Domenica In è anche un’occasione per ritrovare l’amica Mara Venier, che confessa di provare per lui la stessa emozione che proverebbe una bambina.

Continua a leggere su optimagazine.com

Testo