Non solo la musica, ma anche il cinema di Massimo Ranieri raccontano tutta la bellezza della città di Napoli e dello spettacolo italiano. Cantante dalla voce inimitabile grazie a Rose Rosse, Se Bruciasse La Città e Perdere L’Amore, negli anni è stato capace di ritagliarsi un ruolo sempre più fondamentale anche nel piccolo e grande schermo: lo ricordiamo per il capolavoro della commedia italiana La Patata Bollente al fianco di Renato Pozzetto ma anche per la sua grande esperienza a teatro, dove ripropone le commedie di Eduardo De Filippo.

Chi è Massimo Ranieri, la musica

Massimo Ranieri è il nome d’arte di Giovanni Calone, nato a Napoli nel 1951. Nel 1964 viene notato da un discografico in un bar e così inizia la sua carriera discografica. Tutto culminerà in occasione di Canzonissima 69, quando partecipa con O’ Sole Mio, Rose Rosse e Se Bruciasse La Città. Nel 1970 esce il primo album Massimo Ranieri.

Gli anni ’70 sono quelli di Erba Di Casa Mia, canzone che dà il titolo all’album omonimo e che vincerà Canzonissima nel 1972. Ogni decade è sua, e gli anni ’80 lo porteranno nuovamente al successo con Perdere L’Amore, una delle canzoni più amate del Festival Di Sanremo con la quale vince la kermesse nel 1988.

Nella sua carriera ha pubblicato 15 album l’ultimo dei quali è Tutti I Sogni Ancora In Volo uscito nel 2022.

Il teatro e il cinema di Massimo Ranieri

Determinante nella carriera di Massimo Ranieri è l’incontro con Anna Magnani durante le riprese de La Sciantosa, che risveglia in lui lo spirito partenopeo.

Memorabile è la sua interpretazione nel ruolo da protagonista del film Salvo D’Acquisto (1975) di Romolo Guerrieri, ma ricordiamo soprattutto il suo ruolo nel film La Patata Bollente con Renato Pozzetto ed Edwige Fenech uscito nelle sale nel 1979 per la regia di Steno.

Nel 2016 interpreta Pier Paolo Pasolini nel film La Macchinazione di David Grieco. La carriera di Massimo Ranieri si muove anche nel teatro: nel 1976 debutta Napoli Chi Resta E Chi Parte di Giuseppe Patroni Griffi e ancora oggi il cantautore napoletano calca il palco delle sale più prestigiose; tra le sue interpretazioni più importanti, ha portato in scena le commedie di Eduardo De Filippo nel 2010 con Filumena Marturano, Napoli Milionaria, Questi Fantasmi e Sabato Domenica E Lunedì.

