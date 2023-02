Da smentire la notizia che vede Blanco arrestato a Sanremo. L’artista non è stato arrestato, dopo il triste episodio di ieri. C’è però una denuncia a suo carico. Vediamo come stanno effettivamente le cose.

Nella prima serata del Festival, martedì 7 febbraio 2023, Blanco sale sul palco due volte. La prima con Mahmood per Brividi, la seconda in solitaria per il nuovo singolo, L’Isola Delle Rose. In questo secondo momento, accusa problemi di audio. Smette di cantare e sfascia tutto, inclusa la scenografia con le rose che era stata preparata per lui. Amadeus ha provato a capire l’accaduto e a sedare gli animi del pubblico in teatro, che fischiava Blanco.

Questo gesto gli ha fruttato una grandissima figuraccia in diretta Rai ma anche una denuncia. Le sue scuse sono arrivate all’indomani del fatto, sia privatamente ad Amadeus che pubblicamente attraverso una lettera scritta a mano.

Il Codacons ha adesso presentato un esposto alla procura di Imperia e alla Corte dei Conti chiedendo che l’artista sia chiamato a risarcire i danni provocati dalla rabbia del momento. Il cantante, inoltre, è accusato del reato di danneggiamento.

“Blanco sarà chiamato a risarcire i danni prodotti alla Rai e a rispondere del reato di danneggiamento”, si legge nella nota. “Oltre all’aspetto penale – prosegue la nota dell’associazione – la distruzione operata ieri da Blanco ha prodotto un evidente danno economico ai cittadini: la scenografia dell’Ariston è infatti pagata dagli utenti italiani che finanziano la Rai attraverso il canone, e il danneggiamento a vasi e fiori ha determinato uno spreco di soldi pubblici che ora l’artista dovrà risarcire”.

“Per tali motivi il Codacons chiede oggi alla Procura di Imperia di aprire una indagine su Blanco alla luce del possibile reato di danneggiamento, e alla Corte dei Conti di avviare le dovute azioni sul piano contabile finalizzate ad ottenere dall’artista il ristoro dei danni erariali”, la conclusione dell’atto.