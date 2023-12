Capodanno 2024 a Roma a tutta musica con gli artisti più apprezzati del momento. Confermato lo show al Circo Massimo nella lunga notte di San Silvestro. Si saluta per sempre il vecchio anno, pronti a dare il benvenuto al 2024 sulle note dei migliori successi degli ultimi anni.

Capodanno 2024 a Roma sarà in compagnia di Lazza, Blanco e Francesca Michielin sul palco di Roma 2024. You are here. Rinnovata la collaborazione tra il Comune di Roma e RDS 100% Grandi Successi.

Gli ospiti del Capodanno 2024 a Roma sono stati comunicati in conferenza stampa nella Sala Bandiere del Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dall’assessore ai grandi eventi, moda, turismo e sport Alessandro Onorato, da Massimiliano Montefusco, general manager di RDS. Presenti anche Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, gli speaker che accompagneranno la città di Roma verso il nuovo anno nella notte più lunga.

Il concerto del 31 dicembre sarà ad ingresso libero e gratuito; confermata la location, magico scenario del Circo Massimo, luogo simbolo della città capitolina.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:30. Sul palco subito Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Si passa poi ad uno spazio destinato a RDSNEXT, la social web radio dedicata alla Generazione Z. Dopo la mezzanotte, si continua a far festa con il DJ set firmato Dimensione Suono Roma, emittente del gruppo RDS.

Modifiche bus e metro

Attenzione alle modifiche ai mezzi di trasporto. Nella notte di San Silvestro, i bus e i tram saranno attivi fino alle ore 21.00 mentre la metro fino alle ore 2:30. Saranno attive 11 linee bus per raggiungere la metro. Confermati i bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC, nME fino alle ore 8 del mattino del 1° gennaio.