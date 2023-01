Esce il 27 gennaio L’Isola Delle Rose di Blanco, il nuovo singolo inedito che anticipa il prossimo progetto discografico attualmente in fase di lavorazione. Il brano segna l’atteso ritorno in radio dell’artista, a quasi un anno dall’enorme successo sanremese in coppia con Mahmood. Al Festival 2022, Mahmood e Blanco si presentarono in gara insieme e con la loro Brividi conquistarono tutti al primo ascolto.

Per Blanco era la prima volta all’Ariston e da quel momento è trascorso ormai quasi un anno, un grande di grandi concerti e soddisfazioni che portano l’artista dritto verso il nuovo disco di inediti. Non ha ancora un titolo né una data di uscita ma è in fase di lavorazione. Intanto, dal progetto raggiunge la rotazione radiofonica il primo singolo ed esce a breve L’Isola Delle Rose di Blanco.

Giovanissimo, Blanco vanta già all’attivo 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date andato interamente SOLD OUT e l’annuncio di due imperdibili appuntamenti negli stadi previsti quest’estate.

Per lui, i concerti negli stadi saranno un vero e proprio debutto. Si esibirà martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Sarà inoltre tra gli headliner di ONE MORE FEST, venerdì 23 giugno all’ RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

A seguire – o forse nel mentre – arriverà il nuovo album, seguito del disco d’esordio Blu Celeste.