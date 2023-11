Esce il documentario su Blanco. Si intitola Bruciasse Il Cielo ed è un road movie in esclusiva su Prime Video dal 9 novembre. Ripercorrerà gli ultimi due anni della vita di Blanco, dal 2012 ad oggi. Viaggi e musica, canzoni e video inediti faranno da protagonisti al road movie che racconta il primi anni di carriera di Blanco.

Era infatti solo il 2021 quando il cantante si affacciava sulla scena musicale italiana, destinato a dominarla immediatamente. 68 dischi di platino e 6 dischi d’oro nel cassetto, per un totale di 3 miliardi di streaming complessivi in continua crescita. Questo e molto altro troveremo nel documentario su Blanco su Prime Video, per la regia di Simone Peluso.

In Bruciasse Il Cielo cerco di raccontare quello che sono, nei miei contrasti: dalla parte più divertente e leggera a quella più seria, più intima, in cui parlo dei miei dolori e delle mie paure, un po’ come faccio nelle mie canzoni”, spiega Blanco.

“È un diario in cui racconto l’emozione di questa corsa, di questi ultimi anni, in cui mi sembra di avere avuto pochissimo tempo per pensare e in cui a guidarmi è spesso stato l’impulso. Ci sono dentro i miei primissimi approcci alla musica, le mie prime cazzate, i viaggi, i miei affetti, la voglia di condividere e la paura della solitudine. Credo che questo road movie rappresenti la chiusura di qualcosa. Dopo questo periodo così pieno vorrei stare fermo, sparire per un po’, perché mai come oggi ho la consapevolezza di voler fare musica e basta​​“, aggiunge l’artista.

A fare da brano portante al road movie è l’omonimo singolo, Bruciasse Il Cielo, in uscita il 10 novembre.