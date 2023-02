Il Furore di Paola e Chiara è ancora lì, ed è rimasto soltanto in pausa per tanti anni a seguito della separazione artistica. Solo temporanea, perché ora le sorelle Iezzi ritornano per riprendere un discorso interrotto dopo tormentoni come Festival, Vamos A Bailar (Esta Vida Nueva) e Kamasutra, ma anche Viva El Amor.

Al Festival di Sanremo Paola e Chiara possono ancora tenere banco, dopo il successo di Amici Come Prima che le ha fatte entrare a pieno diritto nella storia della musica italiana. Negli anni hanno imparato che la loro strada è quella del pop, della dance e del latin pop, e ancora oggi – c’è chi lo ammette e chi mente – ricordiamo a memoria quei brani che hanno accompagnato tante estati sulle spiagge italiane. Anzi, sopravvivono ancora.

Nel testo di Furore di Paola e Chiara ci viene detto che dobbiamo “ballare ancora, ballare come se fosse l’ultima canzone”, e proprio questo messaggio arriva sul palco dell’Ariston con tanto entusiasmo da parte dei fan. Il 2023 è l’anno del loro ritorno, con una rampa di lancio nella più prestigiosa manifestazione della canzone italiana.

Paola e Chiara, del resto, ripartono da Sanremo come prima tappa di una ritrovata esperienza. Il 2023 è anche l’anno di altri palchi, con due date annunciate all’Atlantico di Roma e al Fabrique di Milano, rispettivamente il 27 aprile e il 13 maggio. Dopo gli 883, le sorelle Iezzi hanno saputo slacciarsi dal trascorso con la band di Max Pezzali costruendosi una carriera degna di nota.

Sono passati 10 anni dall’ultimo album Giungla (2013), ottavo disco in studio della carriera discografica, e tra i loro fan c’è tanta voglia di musica nuova. Furore di Paola e Chiara coniuga la dance con la disco music e trasforma il teatro dell’Ariston in una grande discoteca.

