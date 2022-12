Sono stati annunciati i concerti di Paola e Chiara nel 2023. Sono due gli appuntamenti di Paola e Chiara Per Sempre, il tour che riporta il duo sui palchi della penisola. Le date sono quelle di Roma e Milano. Il primo evento è in programma per il 27 aprile all’Atlantico di Roma e il secondo è atteso per il 13 maggio al Fabrique di Milano.

L’annuncio arriva dopo la conferma della partecipazione delle due sorelle cantanti al Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni.

È il comeback più atteso del 2023 quello delle sorelle Iezzi. Dopo numerosi successi all’attivo e bagni di folla nelle piazza italiane, le due hanno deciso di separarsi per poi tornare a fare musica insieme dopo 10 anni di stop. Adesso sono pronte ad incontrare il loro pubblico senza tempo all’insegna dei successi passati e dei grandi progetti futuri.

I concerti di Paola e Chiara nel 2023

27 aprile 2023 – Roma @ Atlantico

13 maggio 2023 – Milano @ Fabrique

Biglietti disponibili in prevendita da venerdì 16 dicembre alle ore 14.00 su TicketOne e TicketMaster sia online che via call center e nei punti vendita fisici.