La musica di Paola e Chiara, è inevitabile, continua a tenere banco in tantissime occasioni in cui il ballo e la spensieratezza fanno da protagonisti. Approdate nel mondo discografico da giovanissime, negli anni hanno saputo far propria la scena pop italiana creando una propria identità artistica destinata a durare nel tempo. Non soltanto un duo di sorelle, ma personalità distinte che hanno dimostrato di aver tanto da dire anche durante le rispettive carriere soliste.

Chi sono Paola e Chiara

Paola e Chiara Iezzi, artisticamente, nascono nel 1994 quando si uniscono agli 883 come coriste dopo l’abbandono di Mauro Repetto. Nel 1996 Paola e Chiara diventano ufficialmente un duo, e nel 1997 ottengono la prima grande soddisfazione vincendo il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Amici Come Prima.

Forti del successo sanremese, nello stesso anno pubblicano il primo album Ci Chiamano Bambine e l’anno successivo torneranno a Sanremo con il brano Per Te.

Con il secondo album Giornata Storica confermano la loro attitudine rock influenza dalla scena irlandese, ma la vera svolta arriva con Television (2000), il disco che segna la svolta pop del duo con ammiccamenti sexy e tormentoni del calibro di Vamos A Bailar (Esta Vida Nueva).

Pop e provocazione arrivano anche con Festival (2002), trainato dalla title-track e dal singolo Kamasutra, che verrà segnalato dal Moige per il video dall’alto tasso erotico. Dal 2004 pubblicano altri cinque album fino a Giungla (2013), dopo il quale si separano per seguire le proprie carriere soliste.

Le carriere soliste e la televisione

Chiara Iezzi ha pubblicato due EP, Nothing At All (2007) e L’Universo (2013): Paola ha pubblicato l’album A Merry Little Christmas nel 2017. Paola e Chiara sono state anche conduttrici televisive: nel 1999 hanno condotto una puntata di So 90’s su MTV.

Al Festival di Sanremo 2023 torneranno a cantare insieme con il brano Furore.

