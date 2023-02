Ci sono ben 54 buoni motivi per portare a termine il download dell’aggiornamento di febbraio 2023 a bordo del proprio Samsung Galaxy, alla luce di alcune informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere proprio in queste ore. Dopo le prime apparizioni a bordo di alcuni modelli, come abbiamo constatato in settimana con il Samsung Galaxy Note 20 tramite un recente articolo, oggi tocca capire quali saranno gli scenari a lungo termine per tutti coloro che si ritrovano con un modello compatibile con il suddetto pacchetto software.

Approfondimento sui 54 problemi risolti scaricando sui Samsung Galaxy l’aggiornamento di febbraio

Secondo le informazioni fornite direttamente da SamMobile, abbiamo circa 48 problemi risolti direttamente da Google con il rilascio della patch in questione. Alla luce delle ultime indicazioni fornite dalla fonte, occorre aggiungere 6 vulnerabilità archiviate da Samsung con discreta prorità, a testimonianza del fatto che fosse urgente un intervento anche degli sviluppatori del colosso coreano. Provando a scendere maggiormente in dettagli, due delle vulnerabilità risolte da Samsung sono state classificate con la sigla “alta gravità“, mentre le altre sono state etichettate dallo stesso produttore con la sigla “Moderate” in termini di gravità.

Nel pratico, l’aggiornamento di febbraio sui Samsung Galaxy ci fa superare una vulnerabilità relativa a WindowManagerService, tramite la quale un utente malintenzionato avrebbe potuto acquisire con discreta facilità uno screenshot memorizzato. Ci sarebbe anche una vulnerabilità rilevata nella funzione UwbDataTxStatusEvent, che a conti fatti ha esposto i device a potenziali attacchi.

Altri aspetti, come l’impatto sulla durata della batteria per ciascun Samsung Galaxy, si capiranno meglio nei prossimi giorni.