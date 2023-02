Subito dopo l’evento di lancio del Samsung Galaxy S23, il colosso di Seul è tornato a lavorare sui nuovi aggiornamenti software per i suoi smartphone, tablet e dispositivi indossabili. La società sudcoreana ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2023 anche per la serie dei Samsung Galaxy Note 20, che sta ottenendo i primi risultati.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per i Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra è in fase di lancio in Svizzera e viene fornito con la versione firmware N98xBXXS5GWB1, oltre ad includere la patch di sicurezza di febbraio 2023. Sebbene il colosso di Seul non abbia ancora rilasciato il registro dettagliato delle modifiche introdotte con la nuova patch di sicurezza, siamo sicuri che apporterà correzioni a dozzine di vulnerabilità e falle di sicurezza. L’upgrade potrebbe estendersi alle unità della serie Samsung Galaxy Note 20 in altri Paesi europei nei prossimi giorni.

Se siete in possesso dei Samsung Galaxy Note 20 o Note 20 Ultra in Svizzera, potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il produttore asiatico ha lanciato la serie Samsung Galaxy Note 20 a metà del 2020 con Android 10 a bordo. Gli smartphone hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 all’inizio del 2021, Android 12 alla fine del 2021 e Android 13 alla fine del 2022. Gli smartphone della gamma non riceveranno nuovi aggiornamenti del sistema operativo Android in futuro, ma continueranno a ricevere alcune patch di sicurezza nel tempo che verrà (forse tra poco non più con cadenza mensile, ma comunque il supporto non sarà accantonato a breve). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

