Black Out Vite Sospese 2 ci sarà oppure no? Dopo quello che abbiamo visto ieri sera sicuramente la conferma ufficiale di un rinnovo è quello che serviva ai fan per dormire sonni tranquilli. La fiction ha portato a casa ottimi ascolti in queste settimane e lo stesso farà oggi come risultato di un finale che ha svelato poco o niente e che ha lasciato interdetti i fan con una svolta che possiamo definire addirittura fantasy, ma è tutto vero quello che abbiamo visto?

Tra aurora boreale, cervi pronti ad uccidersi e messaggi sulla fine del mondo ormai vicina (o avvenuta), cosa possiamo aspettarci da Black Out Vite Sospese 2? Al momento non ci sono dettagli in merito alla trama della nuova stagione della fiction con Alessandro Preziosi ma quello che sappiamo per certo è che ci saranno nuovi episodi in cui si cercherà di rispondere alle tante domande rimaste aperte, ma ci sarà davvero spazio per farlo?

Ecco il momento dell’annuncio:

Tutto dipenderà dagli sceneggiatori, gli stessi che da ore stanno facendo discutere il pubblico e hanno diviso il popolo dei social. In molti hanno apprezzato questa sterzata ‘strana’ di una serie che sembrava già segnata mentre altri hanno detto no a questo finale. Troppa confusione, dubbi e nodi da sciogliere, il finale di Black Out è davvero da bocciare?

Al momento ci sentiamo di dare un’altra occasione alla serie per capire come sbroglieranno questa matassa gli sceneggiatori, riusciranno a prendere la strada giusta per regalare al pubblico Rai davvero qualcosa di mai visto? Quando ci si ferma ad un bivio in questo modo è sempre dura ripartire.