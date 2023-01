Giovanni innamorato di Claudia nel finale di Black Out Vite Sospese? I giorni passano via veloci e con il Festival di Sanremo 2023 all’orizzonte, le fiction in onda si preparano al gran finale, Black Out compresa. La fiction con Alessandro Preziosi torna in onda il prossimo 6 febbraio con gli ultimi due episodi e quindi il finale di questa prima, e forse non unica, stagione, ma cosa succederà?

Le anticipazioni del finale di Black Out Vite Sospese rivelano che ci sarà un colpo di scena destinato a cambiare tutto per i protagonisti, anche il pensiero che alcuni superstiti hanno fatto su Giovanni? L’uomo ha una missione da compiere ma la valanga ha complicato la sua vita e adesso rischia davvero di perdere di vista tutto. i soccorsi tardano ad arrivare, Max è morto molto probabilmente per mano di Giovanni e allora come farà per far cadere la sua maschera?

Nel finale di Black Out Vite Sospese Lidia esamina alcuni disegni realizzati da Hamid capendo che forse è vittima di un traffico di clandestini mentre Marco cercherà delle prove che possano dimostrare la sua tesi ovvero che dietro la morte di Max e il tentato omicidio di Claudia ci sia proprio Giovanni. Per farlo si spingerà fino all’auto del Maresciallo Piani chiedendo aiuto ad Irene, ma come andrà a finire la sua missione?

Nel finale di Black Out Vite Sospese il personaggio di Alessandro Preziosi potrebbe andare incontro all’arresto oppure ad ripensamento cambiando così il destino della sua vita, cosa ne farà della sua vita se non riuscirà ad uccidere Claudia?

Prima di avere le risposte a queste domande, vi ricordiamo che la fiction andrà in onda di nuovo oggi, 30 gennaio, nel prime time con due nuovi episodi e nuovi scossoni nella vita dei nostri superstiti.