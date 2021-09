Arrivano in queste ore le prime indicazioni per quanto concerne i problemi TIM riscontrati da alcuni utenti il 16 settembre, considerando che il check sullo status dei server al momento ci riporta effettivamente qualche anomalia. Nulla esclude che possa trattarsi di un servizio in grado di rientrare nel giro di pochi minuti, esattamente come avvenuto durante il mese di luglio, quando vi abbiamo riportato sul nostro magazine una situazione simile. Vediamo dunque come stanno le cose in questi minuti.

Focus su problemi TIM e rete che non funziona il 16 settembre

Cosa sappiamo questo mercoledì a proposito dei problemi TIM? L’anomalia dovrebbe venire a galla con la rete fissa che non funziona in alcune aree del Paese, almeno stando alle prime segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere su Down Detector. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dello staff, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo i numeri non sono così preoccupanti. Di sicuro, lo status dei server ci riconsegna una situazione da monitorare con grande attenzione nei prossimi minuti.

Dunque, sarà molto importante monitorare l’evoluzione dei problemi TIM riscontrati da alcuni utenti tra ieri ed oggi, in attesa di eventuali annunci in grado di farci comprendere meglio l’evoluzione del disservizio. A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in attesa di osservare l’andamento della curva delle segnalazioni nelle prossime ore. In questo modo, infatti, riusciremo a tracciare al meglio i vari step dell’interruzione di servizio per parte della clientela.