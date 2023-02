Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo a tutto social(e). L’influencer ed imprenditrice digitale porta di temi che conosce bene, magari con esperienze concrete che la riguardano in prima persona.

Si parla di haters ed empowerment femminile nel primo monologo di Chiara Ferragni al Festival, il primo dei due che la attendono sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, stando alle indiscrezioni. Sarà infatti co-conduttrice di due serate, la prima e l’ultima, e sembra proprio che in entrambe reciterà un suo monologo.

Sarà ispirato inevitabilmente alla sua vita, da influencer ed imprenditrice digitale, felicemente sposata con il rapper Fedez e mamma social di Leone Lucia Ferragni e di Vittoria Lucia Ferragni.

AdnKronos rivela che il testo è stato interamente scritto dall’influenzar da 28,5 milioni di follower in tutto il mondo. Si parla della maternità oggi, si parlerà anche del suo rapporto con i social e della gestione degli haters. Temi caldi sono gli insulti dei leoni da tastiera, che Chiara conosce molto bene, ma anche l’empowerment femminile.

Nel monologo, poi, le mamme lavoratrici del settore della moda (e non solo), con accenno al nuovo ruolo che i media svolgono nella società odierna.

“Sono partito dall’inizio a dare un ruolo alle co-conduttrici, un momento in cui dire ciò che desideravano dire, riguardo al mondo femminile o una loro esperienza. Lo farà anche Chiara Ferragni, non anticipo nulla ma ci sarà un momento in cui sarà sola sul palco e dirà qualcosa di molto interessante”, le parole di Amadeus sui monologhi affidate alle co-conduttrici che ha scelto di avere al suo fianco.