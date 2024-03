Leggere il primo post sul blog di Chiara Ferragni, oggi, fa un certo effetto. Era il 2009 quando nacque The Blonde Salad, il blog che l’allora 22enne Chiara Ferragni creò insieme all’allora fidanzato Riccado Pozzoli. Poche righe, in lingua inglese e in lingua italiana, nelle quali la futura influencer e futura imprenditrice digitale si presentava al suo pubblico.

Il primo post sul blog di Chiara Ferragni

“Here I am!”, questo il titolo del primo post sul blog di Chiara Ferragni. Probabilmente la giovanissima aspirante fashion blogger non immaginava che un giorno sarebbe diventata un punto di riferimento per il mondo digitale, con una vita fatta di lusso, follower, brand e contenuti destinati a diventare virali. Era il 12 ottobre 2009 e Chiara Ferragni si presentava con queste parole:

“Eccoci al primo blog indipendente dettato da necessità di comunicazione e personalizzazione”.

Nello stesso post, Chiara Ferragni raccontava di aver deciso di aprire The Blonde Salad dopo tanto tempo trascorso su Flickr e di aver deciso di “muovermi e creare uno spazio tutto mio”. Perché il nome The Blonde Salad? La futura influencer spiegò che “questo blog sarà un’insalata di me“, dove lei era la “blonde” che si poneva al centro del suo universo.

Un’insalata in cui gli ingredienti sarebbero stati “quelli che mi hanno sempre contraddistinta: moda, fotografia, viaggi e lifestyle”. In chiusura, Chiara Ferragni si augurava che “questo passo avanti possa coinvolgervi ancora di più”. In allegato, un’immagine sbarazzina di se stessa che si lasciava pettinare da una Barbie, rigorosamente bionda. Il primo post sul blog di Chiara Ferragni è ancora online.

Dopo The Blonde Salad

La storia di Chiara Ferragni dopo The Blonde Salad è cosa nota, specialmente quella privata. Solamente l’anno dopo presentò la sua prima linea di scarpe, e nel frattempo aveva lasciato l’Università della Bocconi per rincorrere i suoi sogni. Oggi è amministratrice delegata di TBS Crew srl e Chiara Ferragni Brand. Dopo il matrimonio con Fedez e la nascita dei figli Leone e Vittoria, la popolarità di Chiara Ferragni ha trovato nuova linfa vitale e oggi è il nome più ricorrente quando si parla di imprenditoria, moda e vita sui social.

